Manovra, Salvini: Sugar tax? Non era su tavolo, no a tasse su consumi

di lcl/npf

Roma, 16 nov. (LaPresse) - "Non abbiamo parlato - della super tassa sulle bibite gassate - l'ho letto sui giornali ma non ne abbiamo parlato. C'era su tutti i giornali ma non al nostro tavolo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul vertice ieri a Chigi sul dl fisco all'arrivo negli studi di Cinecittà per la registrazione del programma Nemo su Rai2. "E' una questione educativa ma non è un momento in cui tassare i consumi", conclude.

