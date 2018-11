Manovra, Salvini: Stiamo facendo conti, a Ue chiediamo e portiamo rispetto

di npf/abf

Roma, 29 nov. (LaPresse) - "Gli esperti stanno lavorando giorno e notte per capire quanti fondi servono" per le misure previste in manovra. "Quando ci sarà la somma totale investiremo i soldi e andremo a Bruxelles a testa alta, chiedendo rispetto e portando rispetto". Lo dice il vecepremier Matteo Salvini parlando fuori da Montecitorio.

