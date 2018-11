Manovra, Salvini: Sono convinto che spread scenderà

di lcl/dab

Roma, 20 nov. (LaPresse) - "Noi dialoghiamo con tutti, siamo convinti che questa manovra vada bene così com'è e aiuti l'Italia e se tutti l'analizzeranno senza pregiudizi, la condizione dell'economia italiana, del sistema bancario del nostro Paese, di una manovra che porta lavoro e crescita, lo spread non può che scendere e sono convinto che così sarà. A meno che non ci sia qualcuno che giochi alla speculazione, e questo come governo non lo permetteremo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine dell'Assemblea generale Alis all'Auditorium di Roma.

