Manovra, Salvini: Più Ue dice 'non spendete soldi' più lo faremo

di egr

Roma, 13 ott. (LaPresse) - "Più Bruxelles ci dirà che non possiamo spendere soldi per gli italiani, più noi spenderemo soldi per gli italiani. Io mi sono rotto le palle di conti in ordine e cittadini senza lavoro". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini da Borgo Valsugana in Trentino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata