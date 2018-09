Manovra, Salvini: Passo avanti verso civiltà, mercati capiranno

di lrs/dft

Milano, 28 set. (LaPresse) - La bozza della nota di aggiornamento al Def è "un passo in avanti verso la civiltà, i mercati se ne faranno una ragione". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando in Prefettura a Milano per il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata