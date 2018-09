Manovra, Salvini: Non si aumenterà l'Iva, votati per tagliare tasse

di lrs

Milano, 21 set. (LaPresse) - "Non si aumenterà l'Iva. Questo è un governo che è stato votato dagli italiani per tagliare le tasse". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando al Salone nautico di Genova. "L'obiettivo è di far pagare meno tasse", ha sottolineato Salvini prima di ribadire l'impegno di mettere mano alle accise sulla benzina e alla legge Fornero sulle pensioni.

