Manovra, Salvini: No rinvii per quota 100, deve partire a inizio 2019

di abf

Roma, 6 dic. (LaPresse) - "Reddito cittadinanza e quota 100 a giugno? E' già stato smentito, io leggo su giornali cose che non so neanche io. Mi sono impegnato a smontare la legge Fornero pezzo per pezzo, io voglio azzerarla. Se inizia a metà febbraio o il primo marzo non cambia molto, ma deve iniziare a inizio 2019. Si sta valutando quanti italiani useranno quota 100, se avanzano dei soldi uso dei soldi per altre cose". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo a 'Mattino Cinque' su Canale 5.

