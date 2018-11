Manovra, Salvini: No passi indietro. Sono soldi degli italiani non di Ue

di npf

Roma, 22 nov. (LaPresse) - "Noi passi indietro non ne facciamo, i soldi che abbiamo messi in manovra non li abbiamo messi lì a caso: c'è l'idea di un'Italia che cresce. Sono soldi degli italiani, non dell'Europa. E chiederemo di poterli spendere per gli italiani". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a 'Unomattina'.

