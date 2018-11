Manovra, Salvini: La difenderò come rugbista in mischia

di lcl/dft

Roma, 12 nov. (LaPresse) - "Vado via prima perché vado all'ennesima riunione per mantenere come pacchetto di mischia rugbistico quello che abbiamo messo in manovra di bilancio che permetterà l'assunzione straordinaria di 8 mila donne e uomini nelle Forze dell'Ordine". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini all'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 della Scuola superiore di Polizia.

