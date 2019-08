Manovra, Salvini: E' momento del coraggio non del tirare a campare

di acp/ntl

Roma, 6 ago. (LaPresse) - "La situazione dei consumi è ferma, bisogna prenderne atto. Nei negozi e nella grande distribuzione il potere reale di acquisto è fermo. Nella mia introduzione ho parlato di coraggio e decisione. Non è il momento di tirare a campare altrimenti arriviamo a fine anno a zero virgola". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in una pausa del suo incontro con le parti sociali al Viminale.

