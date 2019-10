Manovra, Salvini: Conte cadrà e si farà male

di vln

Milano, 17 ott. (LaPresse) - "Io penso che Conte cadrà e quando avverrà politicamente si farà male perché sta promettendo tutto a tutti ma non abbiamo notizie di asili nido, taglio tasse: noi come Lega faremo in Parlamento le nostre proposte". Lo dichiara il leader della Lega Matteo Salvini parlando da Terni in merito alla manovra varata dal governo.

