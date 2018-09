Manovra, Salvini: Assedio a Tria? Governo rema in unica direzione

di npf

Roma, 27 set. (LaPresse) - C'è un assedio nei confronti del ministro Tria? "C'è una manovra che deve far ripartire il lavoro. Penso che il governo abbia un'unica direzione e tutti stiamo remando in nella stessa direzione". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini incontrando la stampa a Tunisi, in diretta Facebook.

