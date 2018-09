Manovra, Salvini a Tunisi: Ci tengo a tornare in Italia con un Governo...

di npf

Roma, 27 set. (LaPresse) - "Oggi la visita era più lunga, ma ci tengo a tornare in Italia con un governo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrando i giornalisti a Tunisi. Il vicepremier rientrerà in Italia intorno alle 15. In agenda diversi incontri politici con Luigi Di Maio e Giovanni Tria in vista dell'approvazione del Def.

