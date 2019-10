Manovra, rivalutazione assegni per 2,5 mln pensionati

di ntl/npf

Roma, 23 ott. (LaPresse) - Ripristinata una rivalutazione degli assegni pensionistici lordi tra 1.500 e i 2.000 euro: la misura interessa circa 2,5 milioni di pensionati. Viene confermata anche l'esenzione dal canone RAI per gli anziani a basso reddito. E' quanto si legge in uno schema della manovra che sintetizza i principali contenuti del provvedimento. Non è previsto alcun ritocco a Quota 100, mentre saranno prorogate di un anno l'Ape sociale e Opzione donna.

