Manovra, attesa per la risposta dell'Ue. Salvini: "Bocciatura certa, ma andiamo avanti"

"La bocciatura della manovra è pressoché certa. Ma se uno è convinto di quello che fa, va avanti". Tira dritto il vicepremier Matteo Salvini, dopo la cena in centro a Roma con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Sul tavolo c'è, ovviamente, la risposta dell'Ue alla lettera del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che lunedì ha confermato le scelte di politica economica del governo. Nessuna modifica, quindi, ma c'è un 'ma': il 2,4%, ha assicurato il premier Conte parlando davanti alla stampa estera, è "il tetto massimo che ci impegniamo solennemente a rispettare. Siamo disponibili a valutare in corso di manovra misure di contenimento della spesa".

Rassicurazioni che verranno prese in considerazione nella riunione del Collegio dei commissari a Strasburgo, anche se il percorso sembra segnato. Dall'Unione europea dovrebbe arrivare la 'bocciatura' con la richiesta di modificare il documento programmatico di bilancio nelle parti che violano le regole europee sul rispetto del patto di stabilità e sull'impegno a ridurre il deficit strutturale, impegno rinnovato dallo stesso governo a fine giugno.

Un primo passo che costituirebbe una 'prima volta', visto che nessuno Stato membro finora si è trovato in una situazione simile. A questo punto l'esecutivo avrebbe tre settimane di tempo per fare la propria mossa: se confermasse la scelta - già esplicitata nella lettera e nelle dichiarazioni di Conte e dei due vicepremier immediatamente successive - nei confronti dell'Italia potrebbe essere avviata una procedura europea. Con questo scenario, la bocciatura finirebbe direttamente sul tavolo dell'Eurogruppo nella riunione del prossimo 5 novembre a Bruxelles.

In attesa della risposta dell'Ue i mercati tornano in fibrillazione. Lo spread ha aperto in rialzo a 312 punti base, con il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario al 3,55 per cento. Avvio in calo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede lo 0,8% dopo i primi scambi. A Milano i peggiori sono Stm (-3,8%) e tra i bancari Banco Bpm (-1,53%), Mps (-1,89%), Unicredit (-1,33%). Male anche Salvatore Ferragamo (-1,81% dopo il rally della vigilia), Telecom Italia (-1,34%) e Buzzi Unicem (-1,4%). In rosso anche le principali borse europee: in avvio a Francoforte l'indice Dax cede l'1,5%, a Parigi il Cac40 apre in ribasso dell'1,17% e a Londra l'indice Ftse100 segna un calo dello 0,72%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata