Manovra, Renzi: Non finisce qui, no a più tasse su zucchero e auto aziendali

di abf

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "La Legge di Bilancio sta per approdare finalmente in Parlamento. In queste settimane sono stati fatti passi in avanti per evitare aumento IVA e tasse su cellulari, gasolio, case. Molto bene. Italia Viva è stata decisiva per evitare questi aumenti. Ma per noi non finisce qui: su zucchero, plastica e auto aziendali lavoreremo duro nei prossimi giorni". Così su Facebook Matteo Renzi, leader di Italia Viva. "Ci sono i numeri, nel Bilancio e in Parlamento, per evitare che queste tasse salgano. Stiamo parlando di qualche centinaio di milioni: nulla rispetto ai 23 miliardi dell'IVA o ai 20 miliardi bruciati in un triennio dalla demagogia di Quota 100. Abbiamo bloccato aumento IVA e tasse sui cellulari: adesso lavoreremo su zucchero e auto aziendali", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata