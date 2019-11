Manovra, Renzi: In Aula stop tasse auto aziendali, lastica e zucchero

di npf

Roma, 1 nov. (LaPresse) - "Adesso lavoreremo in Parlamento per eliminare le tasse su auto aziendali (assurdità che mi hanno sempre proposto quando ero premier e ho sempre respinto), plastica e zucchero. Chiedo a tutti di darci una mano e seguire la nostra battaglia in Parlamento". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

