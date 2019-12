Manovra, Renzi: In 2020 lotta senza quartiere a plastic e sugar tax

di bdr

Milano, 12 dic. (LaPresse) - "Prendo l'impegno per fare una battaglia senza quartiere nel 2020 per evitare che ci sia la tassa sulla plastica e sullo zucchero. Se si trova un miliardo per le banche si possono trovare anche qualche decina di milioni per evitare che chiudano le aziende". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di Paolo Del Debbio a 'Diritto e Rovescio' su Rete4.

