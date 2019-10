Manovra, Renzi: Cercheremo migliorarla ma da Leopolda zero polemiche

Firenze, 18 ott. (LaPresse) - "Aspettiamo che arrivino i testi. Cercheremo di migliorare la manovra. Dalla Leopolda zero polemiche e zero tensioni. Lo ha detto Matteo Renzi, oggi a Firenze, alla stazione Leopolda, dove stasera l'ex premier darà il via alla decima edizione della kermesse che porta proprio il nome dell'antico scalo ferroviario fiorentino, a margine dell'inaugurazione della mostra fotografica "Il tappeto volante" in memoria di Tiberio Barchielli "Reporter, paparazzo e fotografo di palazzo Chigi".

