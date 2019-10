Manovra, Provenzano: 3,5 mld di investimenti per il Sud

di vln

Milano, 16 ott. (LaPresse) - "C'è anche il Sud in questa manovra: 3,5 miliardi di investimenti ordinari in più, oltre 5 miliardi di Fsc (Fondo di sviluppo e coesione) aggiuntivo: ma non basta avere più risorse, perché le dobbiamo spendere e dobbiamo farlo in fretta perché il Sud è in recessione e non possiamo perdere tempo". Lo dichiara su Facebook il ministro del Sud, Giuseppe Provenzano, commentando la manovra approvata in Cdm. "Abbiamo rafforzato la clausola del 34% e inserito alcune misure di accelerazione della spesa e di riprogrammazione - spiega - Su questo nei prossimi giorni faremo un'operazione verità perché abbiamo dei tassi di assorbimento degli investimenti pubblici troppo bassi, scandalosamente bassi. La Commissione ci rimprovera e ha ragione: dobbiamo spendere di più e farlo con gli enti locali, facendo un patto con loro".

