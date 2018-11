Manovra, prima di cena Ue leader al Colle: Accordo per bene Paese

di ddn

Roma, 27 nov. (LaPresse) - Puntare al dialogo con Bruxelles nell'unico interesse dell'Italia e della sua economia. E' questo l'ammonimento che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha rivolto a diversi componenti del governo che sono saliti al Quirinale prima della cena tra il premier Giuseppe Conte e il commissario Ue, Jean-Claude Juncker. Incontri riservati, non solo con Luigi Di Maio giovedì scorso, ma anche con Matteo Salvini, il ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e anche con lo stesso ministro dell'Economia, Giovanni Tria e il presidente del Consiglio. Il capo dello Stato, che in queste settimane ha tenuto alta l'attenzione su quanto stava accadendo tra l'esecutivo giallo-verde e l'Unione europea sulla manovra, alla fine si è messo in gioco per convincerli ad abbassare i toni e intervenire in modo concreto sulle proposte da portare sul tavolo della commissione ed evitare così la procedura di infrazione.

