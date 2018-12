Manovra, polemiche su Tria: Se me lo dite, me ne vado

di mbb/ect

Roma, 4 dic. (LaPresse) - Botta e risposta sul ministro dell'Economia Giovanni Tria, che è in commissione Bilancio alla Camera, ma ha deciso di tenere un'informativa (quindi senza domande) e non una audizione. Il non poter porre domande ha fatto infuriare le opposizioni. "Non ho aderito ad un audizione - ha ribattuto Tria - non voglio offendere nessuno se potete pensare che una informativa sia inutile... visto che il tema è da informativa, se me lo dite me ne vado".

