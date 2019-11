Manovra, Pd: Abbassare Plastic Tax da 1 euro a 80 centesimi

di npf/mbb/dab

Roma, 18 nov. (LaPresse) - Ridurre la Plast Tax a 80 centesimi al chilo al posto di quanto previsto dalla bozza della legge di bilancio, cioé 1 euro al chilo. Lo prevede un emendamento Pd alla manovra, a prima firma Marcucci. L'emendamento, inoltre, stabilisce che l'imposta non è dovuta per i prodotti e manufatti realizzati in plastica riciclata per almeno il 60 per cento nel 2020, il 70 per cento nel 2021 e l'80 per cento nel 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata