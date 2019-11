Manovra, Patuanelli: Si strimpella 'tasse e manette' ma -23 mld tasse

di vln

Milano, 1 nov. (LaPresse) - "Lasciatemi dire una parola su chi sta strimpellando in continuazione l'ennesimo slogan 'tasse e manette': la verità è che ci sono 23 miliardi di tasse in meno, con la sterilizzazione dell'aumento dell'Iva". Così' il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in un lungo post su facebook in difesa della manovra. "Siamo in una fase molto delicata del sistema Paese. Stiamo mettendo a punto una manovra economica molto importante che permetterà di sterilizzare l'aumento dell'Iva per 23 miliardi - spiega - Soldi che non dovranno pagare i cittadini e le imprese italiane, dopo l'instabilità generata da una crisi agostana folle, innescata per meri interessi personali".

