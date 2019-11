Manovra, Patuanelli: Ora iter parlamentare per ulteriori miglioramenti

di vln

Milano, 1 nov. (LaPresse) - "In questa manovra ci sono aspetti cruciali per il Ministero dello Sviluppo Economico, misure che rappresentano lo scheletro del piano industriale del Paese. Mi riferisco a Impresa 4.0 che sarà riconfermata in ogni suo aspetto, assieme ad altre misure d'incentivazione al tessuto produttivo. Si è chiuso quindi un altro dei ‘tempi' in cui viene giocata la partita della Manovra di bilancio. Ora inizia l'iter parlamentare per approntare ulteriori miglioramenti all'impianto". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in un lungo post in difesa della manovra. "Per Impresa 4.0, in particolare, dobbiamo raccogliere le indicazioni del mondo produttivo al tavolo Transizione 4.0, che stiamo per convocare al MiSE, e introdurre importanti novità che possano facilitare una maggior diffusione degli incentivi, una semplificazione degli strumenti di accesso e l'implementazione della premialità per gli investimenti green - ha spiegato - sono aspetti cruciali che dovremo discutere con i corpi intermedi e senza generare alcuno shock: da qui passerà il futuro produttivo e la crescita del nostro Paese".

