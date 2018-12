Manovra, p.Chigi: Nessun ritardo, abbiamo fretta di fare riforme

di npf

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Non è previsto alcun ritardo delle riforme". Il premier Giuseppe Conte "ha parlato di 'tempi tecnici' e ha anche aggiunto 'abbiamo fretta, le persone non possono aspettare'". E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.

