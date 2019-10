Manovra, oggi 'piena intesa politica'. Domani riunione alle 15.30

di mbb/abf

Roma, 29 ott. (LaPresse) - La riunione a Palazzo Chigi per concordare gli ultimi dettagli riguardanti il disegno di legge di bilancio 2020 è stata caratterizzata da "piena intesa politica". Lo fanno sapere fonti di governo, secondo cui vengono confermate "tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorire la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la crescita delle imprese, per sostenere gli investimenti e semplificare la fiscalità degli enti locali".

Il Governo si è aggiornato a domani, alle 15.30, per l'approvazione finale e per concordare l'invio del testo al Parlamento.

