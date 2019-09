Manovra, Nadef: Rapporto deficit/Pil al 2,2%

di mbb/abf

Roma, 30 set. (LaPresse) - "L'obiettivo di indebitamento netto nominale per il 2020 è rivisto dal 2,1 per cento del PIL fissato nel DEF al 2,2 per cento del PIL, un livello invariato in confronto alla previsione aggiornata per il 2019". Lo si legge nella nota di aggiornamento del Def (Nadef) in discussione questa sera a Palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata