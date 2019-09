Manovra, Nadef: Cancellazione completa dell'aumento dell'Iva

di mbb/dab

Roma, 30 set. (LaPresse) - "La manovra di finanza pubblica per il 2020 comprende la completa cancellazione dell'aumento dell'IVA, il finanziamento delle politiche invariate per circa un decimo di punto di PIL e il rinnovo di alcune politiche in scadenza (fra cui gli incentivi Industria 4.0)". Lo si legge nella nota di aggiornamento del Def (Nadef) in discussione questa sera a Palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata