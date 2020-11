Manovra, Mulè: FI pronta a dialogo ma da Conte nessuna apertura

di dab

Roma, 14 nov. (LaPresse) - "La manovra non c'è, girano le solite voci e indiscrezioni a mezzo stampa prima che il Consiglio dei ministri di lunedì prossimo esamini un testo che ancora non è dato conoscere. Questa è la solita prassi di un governo che preferisce i riflettori al Parlamento anche se il momento storico ed emergenziale richiederebbe la piena condivisione con le opposizioni di come un ulteriore scostamento di bilancio, che inevitabilmente ingrasserà un già insostenibile debito pubblico, verrà utilizzato per far fronte alla crisi economica. Forza Italia con il presidente Berlusconi si è mostrata disponibile al dialogo e pronta a collaborare per il bene degli italiani ma da Conte nessuna apertura in tal senso: continuiamo a leggere titoli di giornali roboanti e nulla più. Così non va".

Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

