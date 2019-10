Manovra, Misiani: "È pronta per andare in Parlamento, passi in avanti positivi"

(LaPresse) "Abbiamo fatto ulteriori passi in avanti positivi. La manovra è pronta per andare in Parlamento. È una legge di bilancio nata in condizioni difficili. In poche settimane abbiamo raggiunto risultati straordinari, risultati che sono stati raggiunti da tutto il governo". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Antonio Misiani al termine del vertice di maggioranza sulla manovra.