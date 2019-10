Manovra, Misiani: Aliquota per affitti canone concordato resta al 10%

Roma, 29 ott. ( LaPresse) - L'aliquota per la cedolare secca per gli affitti concordati resterà al 10%. Lo ha riferito ai cronisti il viceministro all Economia Antonio Misiani, che ha detto che sono state trovate le risorse. Queste, a quanto si apprende, arriveranno da prelievi sui giochi.

