Manovra, Mef: Rischi limitati, economia italiana è forte

di ntl

Roma, 16 nov. (LaPresse) - "I rischi per le finanze pubbliche sono limitati e la posizione finanziaria dell'Italia è forte". E' quanto sostiene il ministero dell'Economia nel rapporto sui fattori rilevanti inviato a Bruxelles insieme al Dpb, come richiesto con la lettera del 29 ottobre scorso della commissione Ue. Il recente aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, sottolinea il rapporto "sembra gestibile grazie alla composizione del debito a lungo termine e a tasso fisso" e inoltre "il debito del settore privato, soprattutto quello delle famiglie, è basso". Inoltre "le banche sono state ricapitalizzate e gli stock di Npl sono in diminuzione".

