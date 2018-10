Manovra, Martina: Approvano condono ed evocano manine, imbroglioni

di egr

Roma, 17 ott. (LaPresse) - "Approvano un condono tombale per gli evasori. E ora cercano manine e nemici. Imbroglioni! Un grande paese come l'Italia non merita tutto questo #ladridifuturo". Così il segretario del Pd Maurizio Martina commenta le parole di Luigi Di Maio.

