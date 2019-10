Manovra, maggioranza si ricompatta

La maggioranza ricompone le fratture sulla Legge di Bilancio e dopo il vertice di ieri annuncia piena intesa politica. La cedolare secca sugli affitti resta al 10%, confermate la plastic e sugar tax sulle bibite zuccherate. Aumenti per le tasse sulle sigarette e sulle vincite sopra i 500 euro. Confermati i 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, crescono di 600 milioni le risorse a sostegno delle famiglie in particolare per i bonus asili nido.

