Manovra, M5S: Senza nostro voto non si va da nessuna parte

Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Senza il voto del MoVimento 5 Stelle, infatti, non si va da nessuna parte. Questo è quello che hanno chiesto i cittadini nel 2018 e noi non tradiremo mai la parola data agli italiani.". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle stelle dal M5S.

