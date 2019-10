Manovra, M5S punta su riduzione cuneo imprese e no nuove tasse

di dab/abf

Napoli, 13 ott. (LaPresse) - Clima positivo nella squadra di governo del M5S dopo il vertice a Napoli con il capo politico, Luigi Di Maio, sulla manovra, a margine di Italia a 5 Stelle. A quanto apprende, tra i punti principali su cui i pentastellati insisteranno con gli alleati ci sono la riduzione del cuneo fiscale per le imprese, una misura che dovrà poi essere legata in qualche modo al salario minimo. Ma anche il carcere per i grandi evasori fiscali in presenza di reato grave e conclamato, per il quale ci sono diverse strade da vagliare: inserirlo nella legge di Bilancio o lasciarlo nel decreto fiscale. Infine, c'è unanimità nel Movimento nel chiedere la garanzia che non ci saranno fughe in avanti su tasse aggiuntive, come accaduto sulle voci di gabelle sulle sim card.

Su questi temi spingeranno i Cinquestelle già dal vertice che dovrebbe tenersi questa sera a Palazzo Chigi, con tutte le forze di maggioranza, che sarà preceduto da un incontro tecnico al Mef con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, i vice ministri, i sottosegretari e i funzionari del ministero di via XX Settembre.

