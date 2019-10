Manovra, M5S: Fiducia in Conte e Governo ma serve vertice maggioranza

di npf

Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Il MoVimento 5 Stelle ha fiducia in questo governo e massima fiducia nel presidente Giuseppe Conte. Lo ringraziamo per avere difeso, come avevamo chiesto, quota 100, ma siamo in una Repubblica parlamentare, dove è il Parlamento a decidere. Pertanto, consegnate le opportune rassicurazioni all'Europa, adesso riteniamo opportuna la convocazione di un vertice di maggioranza per lavorare alle intese che ancora non ci sono". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle stelle dal M5S.

