Manovra, M5S: Approvata salvo-intese, su alcuni punti non c'è accordo

di npf

Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Iniziamo a spiegare che quando un provvedimento, una legge, come ad esempio quella di bilancio o il decreto fiscale, che tutti conoscono come 'Manovra', viene approvata con la dicitura 'salvo-intese', significa che ci sono diversi aspetti di quella legge su cui il governo non ha trovato ancora accordo. Quindi viene approvata, ma sul contenuto vanno trovate ancora delle intese". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle stelle dal M5S.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata