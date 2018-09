Manovra, Di Maio: "Deficit 2,4% non è sfida a Ue. Non vogliamo uscire dall'euro"

"Sono tranquillo, era normale ci fosse una reazione dei mercati, sono tutte sciocchezze pensare che si voglia usare la manovra come scusa per uscire dall'euro". Luigi Di Maio ha chiarito alcuni punti della manovra parlando a Sky Tg 24 durante la trasmissione 'L'intervista'. "Molti analisti non centrano l'obiettivo dicendo che adesso si vuole usare la scusa della manovra per uscire dall'Europa o dall'Euro. La nostra è una manovra del popolo che per la prima volta ricostituisce i diritti sociali, sono tranquillo: lo spread è salito, ma poi ha cominciato a scendere - ha osservato il vicepremier - Non appena la nota di aggiornamento del Def sarà pubblica si vedrà che c'è il piu grande piano di investimenti della storia italiana. Come si puo pensare di demonizzare questa manovra? L'effetto su mercati è l'effetto della demonizzazione del governo, noi non vogliamo fare saltare i conti: con gli investimenti faremo la crescita e con la crescita ripagheremo il debito".

Poi sul 2,4% deficit/Pil, Di Maio ha precisato: "Non è una sfida alla Ue: io non sono per andare allo scontro con la Ue, ce la faremo. Il 2.4 è un numero magico per i giovani e per chi deve andare in pensione. Io sono per parlare con tutti e spiegare la nostra manovra". Con la manovra e il deficit fissato dalla nota di aggiornamento del Def al 2,4% "non facciamo niente di diverso da Francia e Spagna. Con il debito privato francese e delle società francesi, la Francia è piu esposta di noi che abbiamo un debito privato piccolissimo. Io andrò in Ue per discutere le ragioni di una manovra che dà respiro a giovani e a chi deve andare in pensione, che risarcisce dallo scandalo Etruria e abbassa le tasse". E ha ribadito: "Non darò un solo euro a chi vuole stare sul divano senza fare nulla. Questa manovra non la paga il popolo, ma paga il popolo. Toglie ai potenti e dà al popolo. In questo governo abbiamo sempre detto che avremmo fatto il reddito di cittadinanza e tolto la legge Fornero, questa manovra si doveva fare: il poco debito in più lo ripagheremo nei prossimi anni con la crescita che arriverà con gli investimenti".

Tria, dunque, resta al suo posto. Se Mattarella ha chiesto a Tria di rimanere e se lo ha difeso "io questo non lo so. So che noi pure difendiamo Tria. Tria deve restare al ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non è vera", ha risposto Di Maio a Latella. E sul Ragioniere generale, Daniele Franco, il ministro interpellato ha commentato: "L'ho visto una volta sola e non posso dire se mi fido o non mi fido. Al Mef però ho trovato trabocchetti di funzionari che invece di fare il loro dovere fanno gli interessi dei vecchi partiti che li hanno messi lì".

Al termine in una conferenza stampa in Campidoglio, Di Maio ha annunciato: "Ora nasce team 'mani di forbice' per tagliare tutto il possibile" e restituire l'aumento del debito al 2.4 per cento previsto dalla manovra "il prossimo anno. Abbiamo trovato tanti tagli da fare - ha spiegato - ma che andranno a regime dall'anno. Come fanno tante famiglie italiane abbiamo chiesto un prestito che restituiremo" quando le risorse dei tagli rientrano nelle case Stato.

