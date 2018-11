Manovra, Juncker: "Non siamo in guerra. Amo l'Italia". Conte: "Stiamo rivoluzionando il Paese"

La mattina dopo la "piacevole cena" sulla manovra avuta con il premier italiano, Giuseppe Conte, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, arrivando al vertice straordinario a Bruxelles sulla Brexit, ha detto in italiano: "Non siamo in guerra. Io amo l'Italia" sottolineando la necessità di "stare in un dialogo continuo per restringere le divergenze".

Dopo la bocciatura della manovra italiana, per il governo è stato un sabato fondamentale: il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sono infatti volati a Bruxelles per incontrare a cena (durata quasi due ore) il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker e Pierre Moscovici. "In 5 mesi stiamo rivoluzionando il Paese e continueremo a farlo, non abbiamo parlato di saldi finali, ma di verifiche che stiamo facendo coi tecnici - ha detto il presidente del Consiglio mostrando il documento presentato con quanto fatto dall'esecutivo e quanto in programma - C'è stato un clima molto sereno, un confronto", ha rimarcato, aggiungendo che oggi coi leader europei "avremo sicuramente qualche scambio" sulla manovra.

Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha commentato: "Formalmente strette di mano e sorrisi, vedremo se l'Italia vorrà cambiare la manovra, perché è l'unica possibilità per dare una risposta positiva agli italiani. Non è questione di cene e cenette ma di sostanza. Bene che si abbassino i toni, mi. Il problema non è la Commissione europea, ma i mercati", ha aggiunto.

