Manovra, istituito fondo da 853,81 milioni per 'rinascita urbana'

di scp

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Istituito un "programma innovativo nazionale per la rinascita urbana". Per l'attuazione è previsto un fondo denominato'Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare' con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per gli anni 2031e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033. Lo si legge nella bozza della manovra.

