Manovra, iniziato il Cdm. All'esame anche il Dl FIsco

di mbb/dab

Roma, 15 ott. (LaPresse) - La riunione del Consiglio dei ministri prevista per stasera alle 21, è iniziata poco dopo le 23. All'ordine del giorno c'è il Documento per la programmazione del Bilancio, da inviare a Bruxelles a breve. Verrà esaminato anche il decreto fiscale su cui sono stati fatti passi avanti in una riunione serale, proprio a Palazzo Chigi, alla presenza del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

