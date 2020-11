Manovra, in corso vertice Conte con capi delegazione ed esperti economia

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - Secondo quanto si apprende, è in corso un incontro tra il premier, Giuseppe Conte, e i capi delegazione delle forze di maggioranza, per fare un punto sulla manovra. Al vertice prendono parte anche i tecnici esperti di economia, uno per ogni gruppo politico.

