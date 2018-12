Manovra, in agenda nessun vertice su deficit

di ddn/npf

Roma, 3 dic. (LaPresse) - Al momento non è in agenda alcun vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. È quanto si apprende da fonti della maggioranza leghiste. I tecnici sono infatti ancora a lavoro su alcuni approfondimenti e inoltre il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il vicepremier Matteo Salvini, fanno notare, si trovano a Bruxelles, il primo per partecipare all'Eurogruppo e il secondo per la cena di gala annuale di 'Politico.eu'.

