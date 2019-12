Manovra, il governo pone la questione di fiducia alla Camera

Il governo ha posto la questione di fiducia sulla Manovra alla Camera. Lo ha annunciato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Cori di protesta dai banchi dell'opposizione. "Vergogna!", urlano i deputati di Fratelli d'Italia. Il testo è arrivato blindato senza possibilità di modifica. “La farsa del governo sulla manovra sta giungendo alle battute finali", attacca Forza Italia. "Non ci limitiamo a mettere i conti in sicurezza, ma vogliamo intraprendere un cammino che punta a rendere l'Italia un Paese non solo più prospero ma più giusto e più unito", afferma il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Lunedì in aula alle 15.30 il voto e il via libera definitivo alla Legge di Bilancio.