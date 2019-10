Manovra, Gualtieri: Su concessioni autostradali limatura sostenibile

di mbb/dab

Roma, 30 ott. (LaPresse) - La norma prevista in manovra sugli ammortamenti delle concessionarie autostradali "è una limatura assolutamente sostenibile, non è punitiva". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ospite di Porta a Porta che andrà in onda stasera.

