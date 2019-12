Manovra, Gualtieri: Spero in supporto bipartisan a piano asili nido

di ntl/vln

Roma, 19 dic. (LaPresse) - "Per il 2020 vi è un potenziamento del bonus bebè che diventa universale e potenziato e vi è una misura importante per gli asili nido. Ci si dice che bisogna fare ancora di più ma nessuno contesta che il governo abbia aumentato i fondi. Certamente è insufficiente, ma è una cosa giusta". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera. "Se dal Parlamento arriveranno stimoli per potenziare l'offerta noi saremmo i più felici, invitiamo tutte le forze parlamentari a sostenere il piano asili nido del governo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata