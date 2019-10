Manovra, Gualtieri : Scelte responsabili non prescindono da ordine conti

di ntl/abf

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Tenere in ordine i bilanci pubblici significa adottare scelte politiche in modo responsabile, ovvero con la consapevolezza dell'equilibrio tra entrate e uscite. E dunque una politica di bilancio responsabile deve tenere conto dell'andamento ciclico dell'economia". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervenendo alla 95sima giornata mondiale del Risparmio . "L'unica via per uscire da bassi tassi naturali - aggiunge ringraziando Mario Draghi - è utilizzare maggiormente la leva della politica fiscale, innanzitutto a livello europeo, in maniera ordinata e coerente".

