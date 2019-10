Manovra, Gualtieri: Rimborso cashback di 100-200 euro a consumatore

di mbb/dab

Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Stimiamo un rimborso di 100-200 euro a consumatore verranno rimborsati" con il meccanismo del cash back .

Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ospite di Porta a Porta che andrà in onda stasera. Gualtieri ha poi confermato che dal 1 gennaio 2020 partirà la lotteria degli scontrini, con più premi per chi pagherà in maniera elettronica.

